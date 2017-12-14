У Києві почали прикрашати головну ялинку країни (відео)

У четвер, 14 грудня, на Софійській площі почали прикрашати головну ялинку країни.

Сьогодні планують повісити всі гірлянди і верхівку, завтра - іграшки. За вихідні на площі обіцяють розвісити 33 кілометри різноманітних гірлянд та ліхтариків.

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Організатори сподіваються, що всі прикраси буде видно навіть з космосу.

Раніше користувачі соцмереж розкритикували головну новорічну ялинку країни, яку вже почали встановлювати на Софійській площі в Києві. Як можна побачити на фотографіях, транспортування зеленої красуні негативно позначилося на її вигляді: вона облисіла, втративши частину гілок, з одного боку дерево сильно постраждало.