Біля головної ялинки Лондона заспівали українські колядки (відео)

Біля головної ялинки Лондона на Трафальгарській площі пролунали українські колядки. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Більше 100 виконавців, зокрема і з українського католицького кафедрального хору "Промінь Надії" і хору православної церкви, виконали різдвяні колядки англійською та українською мовами.

Подія зібрала близько пів тисячі слухачів. Акція, влаштована благодійною організацією British-Ukrainian Aid, мала на меті зібрати кошти для дітей-переселенців зі східної України.

Кожен, хто зробив внесок, отримав жовтий чи блакитний неоновий браслет. Таким чином, на один вечір Трафальгарська площа засяяла українськими кольорами.