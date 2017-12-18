Біля головної ялинки Лондона заспівали українські колядки (відео)
Більше 100 виконавців виконали різдвяні колядки англійською та українською мовами.
Біля головної ялинки Лондона на Трафальгарській площі пролунали українські колядки. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Більше 100 виконавців, зокрема і з українського католицького кафедрального хору "Промінь Надії" і хору православної церкви, виконали різдвяні колядки англійською та українською мовами.
Подія зібрала близько пів тисячі слухачів. Акція, влаштована благодійною організацією British-Ukrainian Aid, мала на меті зібрати кошти для дітей-переселенців зі східної України.
Кожен, хто зробив внесок, отримав жовтий чи блакитний неоновий браслет. Таким чином, на один вечір Трафальгарська площа засяяла українськими кольорами.