Сторіччя легендарного "Щедрика": історія найпопулярнішої у світі української пісні (відео)
Найпопулярніша з українських пісень у світі існує в більш як тисячі варіаціях, і через століття після народження знову розказує світу про Україну.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
До дня народження головної щедрівки влаштовують флешмоби та хизуються, хто ж зможе защедрувати якнайкраще.
Оригінальна версія «Щедрика» вперше пролунала в історичній будівлі філіалу бібліотеки імені Вернадського.
«Це був хор університету імені святого Володимира», – зазначає завідуюча відділу музичних фондів національної бібліотеки імені Вернадського Лариса Івченко.
Український композитор Микола Леонтович працював над обробкою народної пісні все життя і зупинився аж на п’ятій варіації.
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«Перше видання з’явилося у 1918 році», – каже Лариса Івченко.
З 1919 року «Щедрик» вже починають перекладати іншими мовами. У 1920 році хор Леонтовича повіз композицію по світу.
Івченко продемонструвала фото з гастролів хору, які доводять популярність української музики на початку 1920-х рр.
Згодом «Щедрик» американізується і з новорічної пісні перетворюється на різдвяну. У ній йдеться про дзвони, що сповіщають світу про народження Христа.
Сьогодні існують близько 100 версій «Щедрика».