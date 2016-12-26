Сторіччя легендарного "Щедрика": історія найпопулярнішої у світі української пісні (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

До дня народження головної щедрівки влаштовують флешмоби та хизуються, хто ж зможе защедрувати якнайкраще.

Оригінальна версія «Щедрика» вперше пролунала в історичній будівлі філіалу бібліотеки імені Вернадського.

«Це був хор університету імені святого Володимира», – зазначає завідуюча відділу музичних фондів національної бібліотеки імені Вернадського Лариса Івченко.

Український композитор Микола Леонтович працював над обробкою народної пісні все життя і зупинився аж на п’ятій варіації.

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«Перше видання з’явилося у 1918 році», – каже Лариса Івченко.

З 1919 року «Щедрик» вже починають перекладати іншими мовами. У 1920 році хор Леонтовича повіз композицію по світу.

Івченко продемонструвала фото з гастролів хору, які доводять популярність української музики на початку 1920-х рр.

Згодом «Щедрик» американізується і з новорічної пісні перетворюється на різдвяну. У ній йдеться про дзвони, що сповіщають світу про народження Христа.

Сьогодні існують близько 100 версій «Щедрика».