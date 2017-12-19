У Харкові будівництво нових станцій метро розпочнеться у 2018 році – Кернес

Будівництво нових станцій метрополітену у Харкові планується розпочати у 2018 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 19 грудня, заявив мер Харкова Геннадій Кернес на спільній прес-конференції з директором представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунером після підписання угоди про підтримку проекту «Продовження метрополітену в м. Харкові» між міською радою та ЄБРР.

За словами Кернеса, будівництво нових станцій метро має розпочатися у 2018 році, однак перед початком робіт місту доведеться розселити мешканців приватного сектору, чиї будинки мають бути знесені.

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«Всі житлові об’єкти будуть розселені. Власність ми плануємо викуповувати у громадян», - сказав Кернес, додавши, що ринок, який розташований на вулиці Одеській у зону реконструкції не потрапляє, тому його залишать.

При цьому мер Харкова не назвав точну кількість родин або будинків, які планують розселити.

Кернес підкреслив, що будівництво може завершитися приблизно за чотири роки. Місто, згідно з угодою, має виплатити 50% кредиту та профінансувати його обслуговування – в середньому процентна ставка складатиме 1,5%. Іншу половину кредиту компенсує держава.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня представники Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку за участю президента України Петра Порошенка підписали угоду про фінансування інвестиційного проекту для харківського метрополітену. Таким чином, Харків отримав державні гарантії на отримання кредитних ресурсів у сумі 320 млн євро на будівництво двох нових станцій - «Державінська» і «Одеська», будівництво Олексіївського електродепо і на закупівлю 85 вагонів рухомого складу.