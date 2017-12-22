Британське посольство привітало українців "мовою" емоджі

13:15, 22 грудня 2017
Суспільство
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У привітанні порівнюються традиції святкування Різдва в Британії та в Україні.

Посольство Британії привітало українців смайликами емоджі / кадр відео British Embassy

Посольство Великої Британії привітало українців з прийдешніми святами використовуючи "мову" емоджі.

Відеопривітання опубліковане на офіційній сторінці посольства у Facebook.

"Цьогоріч ми вирішили присвятити наше відео традиціям святкування Різдва у Великій Британії та Україні. Щоб яскравіше розкрити тему, ми використали нині популярну «мову» емоджі", - йдеться у повідомленні.

Також представники посольства пропонують вгадати, чим є традиційна різдвяна страва "свині у ковдрах" (pigs in blankets) та отримати за це подарунок.

Як повідомляв УНІАН, одіозний українофоб Охлобистін відзначився дивним новорічним "привітанням" для українців. Актор опублікував фото з льодовою скульптурою "Крим наш" і підписав його "З новим роком Україно!".

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Теги: #Різдво#привітання#Україна та Великобританія