Британське посольство привітало українців "мовою" емоджі
У привітанні порівнюються традиції святкування Різдва в Британії та в Україні.
Посольство Великої Британії привітало українців з прийдешніми святами використовуючи "мову" емоджі.
Відеопривітання опубліковане на офіційній сторінці посольства у Facebook.
"Цьогоріч ми вирішили присвятити наше відео традиціям святкування Різдва у Великій Британії та Україні. Щоб яскравіше розкрити тему, ми використали нині популярну «мову» емоджі", - йдеться у повідомленні.
Також представники посольства пропонують вгадати, чим є традиційна різдвяна страва "свині у ковдрах" (pigs in blankets) та отримати за це подарунок.
Як повідомляв УНІАН, одіозний українофоб Охлобистін відзначився дивним новорічним "привітанням" для українців. Актор опублікував фото з льодовою скульптурою "Крим наш" і підписав його "З новим роком Україно!".