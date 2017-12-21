"Крим наш": одіозний українофоб Охлобистін відзначився дивним новорічним "привітанням" для українців

Заборонений в Україні російський актор Іван Охлобистін, відомий своїми українофобськими висловлюваннями, відзначився черговим "перлом". У своєму Instagram одіозний артист опублікував фото з льодовою скульптурою "Крим наш" і підписав його "З новим роком Україно!".

Охлобистін опублікував кілька подібних фото, які підписав "Крим наш! Все наше!". До фотографії з "привітанням" українцям актор поставив хештег "з нами Путін і Христос".

Крім того, він опублікував фотографію зі ще одним забороненим в Україні актором Федором Добронравовим і підписав його "Персони нон-грата".

Персони нон грата. Публікація від Преподобний отець Іоанн (@psykero1477) Дек 21, 2017 о 3:21 PST

Нагадаємо, що служба безпеки України звинуватила російського актора, відомого своїми українофобськими настроями, Івана Охлобистіна в тероризмі. В'їзд в Україну йому заборонений.

У листопаді цього року СБУ заборонила в'їзд в Україну зірці серіалу "Свати" Федору Добронравову.