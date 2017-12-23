Особами, які влаштували стрілянину біля автосалону в Одесі, виявилися екс-бійці "Айдару"

В Одесі арештовано підозрюваних у розбої двох колишніх бійців батальйону "Айдар", які вчора влаштували стрілянину біля автосалону.

Читайте такожВ Одесі сталася перестрілка, один з її учасників забарикадувався в автосалоніЯк повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, йдеться про затриманого під час штурму на вулиці Отамана Головатого чоловіка, який забарикадувався в автосалоні, а також його подільників.

У поліції зазначили, що один з підозрюваних забарикадувався в приміщенні ремонтного боксу автосалону, на переговори з правоохоронцями не йшов, відмовлявся виходити добровільно, через що було прийнято рішення про штурм приміщення.

В результаті даного громадянина і ще одного учасника події було доставлено до Хаджибеївського відділення поліції і затримано в порядку ст. 208 КПК України.

«Встановлено, що конфлікт розпочався ще вранці, в квартирі одного з його учасників. Група осіб прийшла за адресою проживання свого знайомого і відібрала у нього гроші. Через деякий час конфлікт продовжився на території автосалону», - повідомили у відділі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу ("розбій"). Розслідування триває.

За даними радника начальника регіонального главку Нацполіції Руслана Форостяка, обом фігурантам справи сьогодні, 23 грудня, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Як зазначив Форостяк, в ході слідчих дій з'ясувалося, що напередодні резонансних подій «екс-айдарівці» скоїли розбійний напад на свого колишнього побратима - добровольця «Айдара», що призвело до подальшого з'ясування стосунків пізніше - на вул. Отамана Головатого.

На даний час тривають заходи, спрямовані на встановлення причин та обставин події, а також інших осіб, які можуть бути до нього причетні.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 грудня в поліції заявили про перестрілку в Суворовському районі Одеси. Попередньо було встановлено, що між групою осіб виник конфлікт, в результаті якого розпочалася стрілянина. Один з учасників конфлікту забарикадувався всередині автосалону. У місті було введено оперативний план «Грім».

Під час штурму було затримано зловмисника, який забарикадувався в автосалоні, а також ще одного зловмисника.

Спочатку повідомлялося про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство").