В Одесі в результаті штурму автосалону затримали зловмисника, який влаштував стрілянину (відео)

В Одесі під час штурму затримано зловмисника, який влаштував стрілянину і забарикадувався в автосалоні в Суворовському районі на вул. Отамана Головатого.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, вранці до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Суворовському районі міста - на вул. Отамана Головатого. За вказаною адресою прибуло керівництво ГУНП в Одеській області, слідчо-оперативна група Хаджибеївського відділення поліції, бійці спецпідрозділу «КОРД» і батальйону поліції особливого призначення.

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Свідчення очевидців події, а також виявлені під час огляду гільзи підтверджували факт стрілянини.

Під час опитування очевидців поліцейські встановили, що в приміщенні ремонтного боксу, розташованого на території автосалону, забарикадувався один із учасників події, який демонстрував зброю і погрожував її застосуванням.

На місці події було розгорнуто оперативний штаб. Спецоперацією керував начальник регіонального головного управління Нацполіції Дмитро Головін.

«З ймовірним злочинцем були проведені переговори, під час яких працівники поліції намагалися переконати його вийти добровільно. Оскільки чоловік відмовився виконати вимогу правоохоронців, генералом Головіним було ухвалено рішення про штурм приміщення бійцями спецпідрозділу», - розповіли в головному управлінні.

В результаті успішно проведеної спецоперації зазначеного громадянина, а також ще одного учасника події, особу і місцезнаходження якого встановили правоохоронці, було доставлено до Хаджибеївського відділення поліції. Постраждалих немає.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 3 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

За деякими даними, затримані нібито є колишніми учасниками АТО, добровольцями, і нібито намагалися когось пограбувати в автосалоні. Однак офіційно в поліції цю версію не підтверджують.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в поліції заявили про перестрілку в Суворовському районі Одеси, повідомлення про яку надійшло на лінію «102» близько 10.15. Попередньо було встановлено, що між групою осіб виник конфлікт, унаслідок якого почалася стрілянина. Один із учасників конфлікту забарикадувався всередині автосалону.

У місті було введено оперативний план «Грім».