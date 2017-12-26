У небі над Донбасом помітили незвичайне сяйво (фото)

Сьогодні вранці, 26 грудня, жителі Донбасу помітили в небі неподалік від Станиці Луганської незвичайне сяйво. Відповідні фото опублікували у групі "Регіон 13 – Луганськ" на Facebook.

"Сьогодні вранці з боку Станиці, спочатку щось летіло і крутилося; як ракета, потім ось таку хмару", - пише місцева мешканка.

Автор фотографії також зазначила, що на фото зображена друга хмара, оскільки перша не встигли зняти.

"Це друга хмара, перше взагалі біле було і стояло, як здавалося над нами, потім таке з'явилося", - написала вона.

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