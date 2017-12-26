У небі над Донбасом помітили незвичайне сяйво (фото)
12:26, 26 грудня 2017Суспільство
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Жителі Донбасу помітили в небі неподалік від Станиці Луганської незвичайне явище.
Фото незвичайного явища опублікували місцеві жителі / Facebook Світлана Світлана
Сьогодні вранці, 26 грудня, жителі Донбасу помітили в небі неподалік від Станиці Луганської незвичайне сяйво. Відповідні фото опублікували у групі "Регіон 13 – Луганськ" на Facebook.
"Сьогодні вранці з боку Станиці, спочатку щось летіло і крутилося; як ракета, потім ось таку хмару", - пише місцева мешканка.
Незвичайне світіння помітили неподалік від Станиці Луганської / Facebook Світлана Світлана
Автор фотографії також зазначила, що на фото зображена друга хмара, оскільки перша не встигли зняти.
"Це друга хмара, перше взагалі біле було і стояло, як здавалося над нами, потім таке з'явилося", - написала вона.
Як повідомляв УНІАН, астрономи виявили зірку-зомбі, п'ять разів пережила перетворення на наднову.
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