Астрономи виявили зірку-зомбі, яка п'ять разів пережила перетворення на наднову
Ця наднова перевертає все, що вчені знали про такі зірки. Це найбільша загадка для астрономів, які десятиліттями ведуть спостереження за вибухами зірок.
Ця зірка - космічний еквівалент персонажа з фільму жахів про зомбі, оскільки вона ніяк не хотіла остаточно вмирати. За даними вчених, зазвичай, коли зірки перетворюються на наднові, вони вмирають в результаті єдиного вибуху. Проте астрономи виявили зірку, яка пережила навіть не один, а п'ять таких вибухів, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожЗнайдено найдавнішу спіральну галактикуЗа спостереженнями міжнародної групи вчених, ця зірка-зомбі продовжувала вибухати майже два роки - в шість разів довше, ніж це зазвичай відбувається при появі наднової зірки.
"Ця наднова перевертає все, що ми знаємо про такі зірки. Це найбільша загадка, з якою я зіткнувся за майже десятиліття спостережень за вибухами зірок", - говорить співавтор наукової статті Айейр Аркаві, співробітник каліфорнійського відділення обсерваторії Las Cumbres.
За загадковим небесним тілом під назвою iPTF14hls почали стежити у вересні 2014 року в ході вивчення космосу з допомогою широкодіапазонної камери.
В січні 2015 року астрономи визначили цей об'єкт як вибухаючу зірку, і спочатку нічого незвичайного в її поведінці відзначено не було.
При появі нової звичайної супернової вибух у центрі зірки з величезною швидкістю викидає значну масу речовини зі своєї зовнішньої оболонки в навколишній міжзоряний простір.
Розширення цієї матерії вивільняє гігантську енергію, викликаючи яскраве світіння, що продовжується до 100 днів, після чого зірка гасне.
Але у випадку з iPTF14hls незабаром стало ясно, що ця зірка не збирається вести себе у відповідності з очікуваннями вчених.
По-перше, вона не згасла, а продовжувала яскраво світитися 600 днів.
По-друге, астрономи виявили, що яскравість зірки варіюється в діапазоні до 50% без будь-якої закономірності - так, як ніби вона вибухає знову і знову.
І замість того, щоб охолодитися, як очікувалося, об'єкт продовжував підтримувати майже постійну температуру приблизно 5700 градусів Цельсія.
Ще більше вчених заінтригувало те, що, прочісуючи архіви, вони виявили вибух, зафіксований в тому ж самому місці в 1954 році. Ця знахідка дозволила припустити, що десятки років тому зірка пережила вибух, щоб знову здетонувати через 60 років, у 2014 році.
Зірка iPTF14hls може виявитися першим відомим нам прикладом так званої пульсуючої парно-нестабільної наднової.
Вважається, що парно-нестабільні наднові виникали на ранніх етапах життя Всесвіту в результаті вибухів перших світил, які цілком складалися з водню і гелію. Вони були значно важчі навіть за великі сучасні зірки.
"Згідно теорії, можливо, це результат вибуху зірки настільки масивної і гарячої, що в її ядрі виникла антиматерія", - говорить учений Каліфорнійського університету в Берклі Деніел Кейсен. "Це повинно було привести до вкрай нестабільної поведінки зірки і до серії яскравих вибухів протягом декількох років", - говорить учений.
Цей процес може повторитися через десятки років, перш ніж послідують остаточний вибух і перетворення зірки в чорну діру.
"Це - теорія, висунута вченими, але об'єкт, який так добре відповідає їй, виявлений вперше, - говорить співробітниця Королівського університету Белфаста Кейт Магуайр. - Це дуже незвично".
Професор Каліфорнійського університету Стін Вулсі вважає, що згідно теорії пульсуючих парно-нестабільних наднових, масивна зірка може втратити близько половини своєї маси до того, як почнеться фаза активної пульсації.
Як визнає учений, не все, що ми знаємо про такі зірки-зомбі, відповідає цій теорії, і залишається багато невизначеностей.
"На даний момент не опублікована детальна модель, здатна пояснити нинішню емісію і постійну температуру iPTF14hls, не кажучи вже про можливий вибух 60 років тому", - каже Стін Вулсі.
"Поки що наднова пропонує астрономам найбільш захоплююче для них: щось, що вони не можуть зрозуміти", - говорить учений.