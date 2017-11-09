Астрономи виявили зірку-зомбі, яка п'ять разів пережила перетворення на наднову

Ця зірка - космічний еквівалент персонажа з фільму жахів про зомбі, оскільки вона ніяк не хотіла остаточно вмирати. За даними вчених, зазвичай, коли зірки перетворюються на наднові, вони вмирають в результаті єдиного вибуху. Проте астрономи виявили зірку, яка пережила навіть не один, а п'ять таких вибухів, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожЗнайдено найдавнішу спіральну галактикуЗа спостереженнями міжнародної групи вчених, ця зірка-зомбі продовжувала вибухати майже два роки - в шість разів довше, ніж це зазвичай відбувається при появі наднової зірки.

"Ця наднова перевертає все, що ми знаємо про такі зірки. Це найбільша загадка, з якою я зіткнувся за майже десятиліття спостережень за вибухами зірок", - говорить співавтор наукової статті Айейр Аркаві, співробітник каліфорнійського відділення обсерваторії Las Cumbres.

За загадковим небесним тілом під назвою iPTF14hls почали стежити у вересні 2014 року в ході вивчення космосу з допомогою широкодіапазонної камери.

В січні 2015 року астрономи визначили цей об'єкт як вибухаючу зірку, і спочатку нічого незвичайного в її поведінці відзначено не було.

При появі нової звичайної супернової вибух у центрі зірки з величезною швидкістю викидає значну масу речовини зі своєї зовнішньої оболонки в навколишній міжзоряний простір.

Розширення цієї матерії вивільняє гігантську енергію, викликаючи яскраве світіння, що продовжується до 100 днів, після чого зірка гасне.

Але у випадку з iPTF14hls незабаром стало ясно, що ця зірка не збирається вести себе у відповідності з очікуваннями вчених.

По-перше, вона не згасла, а продовжувала яскраво світитися 600 днів.

По-друге, астрономи виявили, що яскравість зірки варіюється в діапазоні до 50% без будь-якої закономірності - так, як ніби вона вибухає знову і знову.

І замість того, щоб охолодитися, як очікувалося, об'єкт продовжував підтримувати майже постійну температуру приблизно 5700 градусів Цельсія.

Ще більше вчених заінтригувало те, що, прочісуючи архіви, вони виявили вибух, зафіксований в тому ж самому місці в 1954 році. Ця знахідка дозволила припустити, що десятки років тому зірка пережила вибух, щоб знову здетонувати через 60 років, у 2014 році.

Зірка iPTF14hls може виявитися першим відомим нам прикладом так званої пульсуючої парно-нестабільної наднової.

Вважається, що парно-нестабільні наднові виникали на ранніх етапах життя Всесвіту в результаті вибухів перших світил, які цілком складалися з водню і гелію. Вони були значно важчі навіть за великі сучасні зірки.

"Згідно теорії, можливо, це результат вибуху зірки настільки масивної і гарячої, що в її ядрі виникла антиматерія", - говорить учений Каліфорнійського університету в Берклі Деніел Кейсен. "Це повинно було привести до вкрай нестабільної поведінки зірки і до серії яскравих вибухів протягом декількох років", - говорить учений.

Цей процес може повторитися через десятки років, перш ніж послідують остаточний вибух і перетворення зірки в чорну діру.

"Це - теорія, висунута вченими, але об'єкт, який так добре відповідає їй, виявлений вперше, - говорить співробітниця Королівського університету Белфаста Кейт Магуайр. - Це дуже незвично".

Професор Каліфорнійського університету Стін Вулсі вважає, що згідно теорії пульсуючих парно-нестабільних наднових, масивна зірка може втратити близько половини своєї маси до того, як почнеться фаза активної пульсації.

Як визнає учений, не все, що ми знаємо про такі зірки-зомбі, відповідає цій теорії, і залишається багато невизначеностей.

"На даний момент не опублікована детальна модель, здатна пояснити нинішню емісію і постійну температуру iPTF14hls, не кажучи вже про можливий вибух 60 років тому", - каже Стін Вулсі.

"Поки що наднова пропонує астрономам найбільш захоплююче для них: щось, що вони не можуть зрозуміти", - говорить учений.