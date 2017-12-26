Поліція досі не встановила вбивць журналіста Шеремета – Князєв

Національна поліція ще не встановила осіб, які влітку 2016 року скоїли вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

"На жаль, особи, що вчинили вбивство громадянина Шеремета, не встановлені", - сказав Князєв.

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Також голова Нацполіції повідомив про причини засекречення рішень судів у справі про вбивство Шеремета.

"Хочу вам довести, що не тільки в цьому, а й у багатьох правопорушеннях, в яких ідуть розслідування і вимагається велика кількість звернень до суду першої інстанції, щоб не підпадати під чиїсь інсинуації і щоб в першу чергу правопорушники не розуміли шляхів, якими йдуть слідчі підрозділи, ми приймаємо такі рішення. І не тільки у справі Шеремета ми клопочемо щодо закриття публічного доступу до інформації ", - пояснив Князєв.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.