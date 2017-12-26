З'явилося відео загадкового явища у небі над Донбасом

22:11, 26 грудня 2017
Суспільство
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Підозріла хмара була помічено в небі над Луганськом, біля Станиці Луганської, російським Волгоградом і Міллерово.

Загадкове явище в небі над Донбасом викликало переполох у соцмережах. При цьому незвичайне сяйво бачили і на території РФ.

Користувачі соцмереж припускають, що розводи на небі можуть бути пов'язані із запуском міжконтинентальної балістичної ракети з російського полігону в Астраханській області.

Раніше 26 грудня жителі Донбасу помітили в небі неподалік від Станиці Луганської незвичайне сяйво.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Херсонській області зняли на відео досить рідкісний метеорологічний феномен над Азовським морем - "ранкову глорію".

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Теги: #сяйво над Донбасом#незвичайне явище над Донбасом