З'явилося відео загадкового явища у небі над Донбасом

Загадкове природне явище над #ОРЛО. Кажуть, може бути викликано запуском ракети з полігону в Капустином Яру #нлоpic.twitter.com/Eul88N1Nem — Necro Mancer (@666_mancer) December 26, 2017

Загадкове явище в небі над Донбасом викликало переполох у соцмережах. При цьому незвичайне сяйво бачили і на території РФ.

Користувачі соцмереж припускають, що розводи на небі можуть бути пов'язані із запуском міжконтинентальної балістичної ракети з російського полігону в Астраханській області.

Раніше 26 грудня жителі Донбасу помітили в небі неподалік від Станиці Луганської незвичайне сяйво.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Херсонській області зняли на відео досить рідкісний метеорологічний феномен над Азовським морем - "ранкову глорію".

#NEWS#Russia test fired an RS-12M Topol intercontinental ballistic missile this morning to "develope effective means of overcoming anti-ballistic missile defense".

The launch was visible in Russian-occupied eastern #Ukraine. pic.twitter.com/4TrlGCDLeJ — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 26, 2017