Активісти закликали українців зустріти у "Борисполі" звільнених з полону співгромадян

Активісти організували акцію «Зустрінь своїх». У рамках заходу також люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців, повідомляє Громадське.

У рамках заходу організатори запустять безкоштовні автобуси до аеропорту, які курсуватимуть зі станції метро «Бориспільська».

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«По-перше, тепло одягніться. Це не термінал з VIP-зоною і кавою по сто гривень за чашку. Тому беріть з собою термоси з гарячим чаєм, а ще - прапори, кульки, квіти і плакати, якщо захочете. Для людей це неймовірне свято, друге народження», - написав один з ініціаторів акції Юрій Гудименко.

Звільнених з полону привезуть на військовий аеродром «Борисполя» близько 19-ї години.

Раніше, 26 грудня, президент Петро Порошенко зустрівся з родичами заручників. Він висловив сподівання, що обмін відбудеться та заявив про матеріальну допомогу для звільнених з полону. Обмін 27 грудня має відбутися у форматі «74 на 306» (українська сторона віддасть 306 осіб за звільненя 74-х).