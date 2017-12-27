Біометричний контроль на кордоні України діятиме для громадян з 71 країни
Контроль запрацює для країн, звідки можуть виходити загрози для українців та національної безпеки держави.
Біометричний контроль на кордоні буде діяти для громадян 71 країни, звідки можуть виходити загрози для українців та національної безпеки України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.
«З 1 січня 2018 року у повному обсязі у основних 157 міжнародних та міждержавних пунктах пропуску запрацює біометричний контроль для іноземців - громадян із 71 країни, звідки можуть виходити ті чи інші загрози для українців та національної безпеки нашої держави», - написав Слободян.
Як повідомляв УНІАН, 21 грудня в аеропорту «Київ» за участі керівництва Ради національної безпеки та оборони, Міністерства внутрішніх справ і Державної прикордонної служби було презентовано систему фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства, що запрацює з 1 січня 2018 року.
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Пізніше Слободян зауважив, що мобільні комплекси біометричного контролю на кордоні з Росією запрацюють з 27 грудня у тестовому режимі.