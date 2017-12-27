Біометричний контроль на кордоні України діятиме для громадян з 71 країни

Біометричний контроль на кордоні буде діяти для громадян 71 країни, звідки можуть виходити загрози для українців та національної безпеки України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

«З 1 січня 2018 року у повному обсязі у основних 157 міжнародних та міждержавних пунктах пропуску запрацює біометричний контроль для іноземців - громадян із 71 країни, звідки можуть виходити ті чи інші загрози для українців та національної безпеки нашої держави», - написав Слободян.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня в аеропорту «Київ» за участі керівництва Ради національної безпеки та оборони, Міністерства внутрішніх справ і Державної прикордонної служби було презентовано систему фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства, що запрацює з 1 січня 2018 року.

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Пізніше Слободян зауважив, що мобільні комплекси біометричного контролю на кордоні з Росією запрацюють з 27 грудня у тестовому режимі.