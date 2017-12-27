На кордоні з Росією в тестовому режимі почав працювати біометричний контроль

08:07, 27 грудня 2017
Суспільство
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Масштабний старт запланований на 1 січня, в основних пунктах пропуску вже застосовують спеціальні мобільні комплекси.

З нового року 157 міжнародних пунктах пропуску для наземного транспорту і в аеропортах запрацює нова система / фото УНІАН

Біометричний контроль з сьогоднішнього дня запрацював на кордоні з Росією - у тестовому режимі. В основних пунктах пропуску застосовують спеціальні мобільні комплекси. Про це повідомляє ТСН.

Такі заходи були введені для перевірки готовності українських прикордонників до масштабного старту, запланованого на 1 січня 2018 року.

З нового року в 157 міжнародних пунктах пропуску для наземного транспорту і в аеропортах запрацює нова система фіксації біометричних даних. Вона не тільки дозволяє контролювати термін перебування в країні, але і підключена до баз даних Інтерполу.

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Будуть перевіряти паспорти, ID-карти, водійські посвідчення і навіть техпаспорти. За словами прикордонників, технічні проблеми з в'їздом в Україну можуть виникнути лише у туристів, які не мають біометричних паспортів.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра закордонних справ Павло Клімкін, після запуску з 1 січня 2018 прикордонної системи фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства планується введення контролю за переміщенням російських громадян на всій території України.

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