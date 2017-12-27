"Кордони нам тільки заважають": Москаль розповів про настрої на Закарпатті

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль спростував наявність сепаратистських і проросійських настроїв у регіоні.

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Про це він розповів в інтерв'ю свіжого номера журналу «Новое время».

«Половина області працює в Росії, але проросійських настроїв немає. Нашим заробітчанам ніхто ніколи не заборонить їздити в Росію на заробітки. А Росія з задоволенням їх приймає, адже у них золоті руки. Підмосков'э на 70% побудовано руками українців», – зазначив Москаль.

За його словами, якщо в Закарпатті провести референдум про вступ до ЄС чи НАТО, то, по-перше, буде стовідсоткова явка, а по-друге, всі підтримають такі ініціативи.

«Ми однозначно відчуваємо себе частиною загального європейського простору. Кордони нам тільки заважають. І немає тут жодних сепаратистських настроїв - будь-хто це підтвердить. При цьому населення дуже релігійно. Якщо ти живеш на Закарпатті і не ходиш до церкви, на тебе дивляться як на дикуна», – пояснив губернатор.

Повний варіант інтерв'ю читайте у свіжому (48) номері журналу «Новое время».