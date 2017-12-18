"Великий політолог х****в": Москаль пригрозив "набити морду" заступнику міністра

На Закарпатті немає проблеми сепаратизму. Про це сказав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, коментуючи заяву заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгія Туки про те, що в регіоні фіксуються прояви "м'якого сепаратизму".

"Сепаратизму на Закарпатті не було, немає й ніколи не буде. Якщо пан Тука через свою недорозвиненість не розуміє, що таке національна символіка і державний прапор Угорщини, нехай не лізе в ті справи, які не пов'язані з його повноваженнями. Ми не вивішуємо тут прапори "ДНР", "ЛНР" або РФ. Вивішується символіка, дозволена трьома законами України. Безграмотних людей не можна до уряду пускати", – зазначив Москаль у коментарі "ГОРДОНу".

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Він наголосив, що Закарпаття не перебуває під окупацією.

"Хто такий цей Тука? Він у житті на Закарпатті не був! Якщо він заступник міністра з окупованим територіям, нехай обере собі кабінет у Сімферополі, Донецьку чи Луганську і там сидить і верзе, що хоче. Закарпаття не було ніким окуповане. Якого х*іна він сюди лізе? Я десь його зустріну у Києві і обов'язково йому це все висловлю в нелітературній формі. Нехай цей ідіот Тука йде і звільняє окуповані території, а не розносить плітки", – заявив губернатор.

За його словами, угорська громада жодної загрози для України не несе.

"Проблем з угорською громадою немає і не було – це все надумано. Може, Тука – член агентури ФСБ і розхитує ситуацію? Що стосується друге паспортів, то насамперед це проблема Києва, а вже потім Закарпаття. Багато людей з прикордонних сіл працюють в Угорщині лікарями, вчителями, ким завгодно. Ніякої загрози угорці українській державі не несуть – їхня чисельність від всього населення України становить лише 0,04%. Що ви до неї причепилися? Я Туці наб'ю морду, якщо він ще раз згадає про Закарпаття. Великий політолог х****в. Нехай йде наводити порядок на окупованих територіях", – резюмував Москаль.

Нагадаємо, 15 грудня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявляв, що в Закарпатській області є прояви так званого м'якого сепаратизму.