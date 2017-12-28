Звільнено Ігоря Козловського, за якого боровся весь світ - Геращенко

"У літаку у нас двоє наших дорогих сьогоднішніх заручників, а вже вільних людей, це шановний Ігор Козловський, за якого боровся весь світ і шановний Олексій Кириченко", - повідомила Ірина Геращенко, перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, передає 112.ua.

В кінці січня 2016 року бойовики "ДНР" затримали історика-релігієзнавця, викладача одного з донецьких внз Ігоря Козловського. Його дружина припустила, що причиною арешту стала листування вченого в соціальній мережі Facebook. У травні нинішнього року "військовий трибунал "ДНР"" засудив вченого на два роки і вісім місяців ув'язнення.

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Бойовики довго не включали його в списки на обмін. Козловський не виїжджав з окупованого міста, тому що у нього там паралізований син Святослав. Останнього вивезли з міста після арешту вченого. Члени сім'ї Козловського через суд домагалися призначення другим опікуном Святослава Козловського його матері. На початку грудня суддя київського суду не взяла до уваги довідку від Об'єднаного центру по звільненню заручників СБУ і зажадала, щоб Ігор Козловський особисто з'явився до суду.

Роботи Козловського переведені на багато мов, він удостоєний безлічі нагород і орденів. Багато політиків, громадських діячів та активістів виступали з вимогою звільнити вченого. Президент України називав ім'я вченого з трибуни Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.