Серед звільнених українців 32 військових і 41 цивільна особа - Бірюков

Серед українських заручників, звільнених з полону контрольованих Росією бойовиків, значаться 32 військових і 41 цивільна особа.

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Про це телефоном повідомив радник президента України Юрій Бірюков в ефірі телеканалу "Прямий".

"Там 41 цивільна особа і відповідно 32 військових", - сказав Бірюков.

"У тому числі це блогери, ультраси луганської "Зорі". Там багато цивільних. Там жінки є", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.