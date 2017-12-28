На новорічні свята Україна посилює заходи безпеки на кордоні

З настанням різдвяних та новорічних свят по всіх ділянках кордону спостерігається динамічний рух осіб та транспортних засобів, що прямують через державний кордон та лінію розмежування в районі проведення АТО. Державна прикордонна служба України, ще напередодні Різдва, приступила до посилених заходів несення служби на державному кордоні.

Як повідомляє прес-служба відомства, збільшення пасажиро-транспортного потоку фіксуються як на виїзд, так і на в'їзд, зокрема на західній ділянці кордону.

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"Наразі Державною прикордонною службою України у взаємодії з правоохоронними органами суміжних країн вжито всі можливі заходи для забезпечення комфортного, безпечного та максимально швидкого перетину державного кордону громадянами. Для цього в рази було збільшено кількість прикордонних нарядів, до перевірок та оглядів залучені службові собаки й використовуються усі можливі технічні засоби", - йдеться у повідомленні.

Особлива увага в період святкових днів приділяється функціонуванню контрольних пунктів в'їзду-виїзду, що розташовані на лінії розмежування в районі проведення АТО.

"Як і по всій ділянці кордону, тут проводяться заходи щодо посилення протидії терористичній діяльності бойовиків, а підрозділи Держприкордонслужби приведені у готовність для відбиття їх можливих раптових нападів. На новорічні та різдвяні свята всі КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим та в районі проведення АТО, зокрема в Донецькій та Луганській областях, працюватимуть в штатному режимі. Обмеження може бути застосоване лише у разі загострення ситуації та загрози життю людей", - наголосили у відомстві.

Як відомо, на кордоні з Росією в тестовому режимі вже почав працювати біометричний контроль.