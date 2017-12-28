Трьох харків'ян з числа звільнених заручників чекає реабілітація

Серед звільнених вчора українців є троє харків'ян Олексій Кириченко, Андрій Бесараб та Роман Фурсов, передає Об'єктив.

Читайте такожПорошенко та звільнені заручники прибули до Харкова (відео)Харків'янин, доброволець, розвідник при штабі АТО Олексій Кириченко був у в'язниці Макіївки 3,5 року. Його схопили ще в серпні 2014 року на Савур-Могилі.

Під час зустрічі звільнених у Харкові Кириченко подякував своїм рідним і всім тим людям, які підтримували. "Бути сам на сам з такою проблемою дуже важко. Я хочу попросити підтримати людей, чиї рідні ще там, за ґратами. Це дуже важливо", - зазначив Кириченко, додавши, що "дуже важко, коли ти не можеш написати рідним, коли проходить місяць, два, три, півроку, а у них немає ніякої звістки про тебе".