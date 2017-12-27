Звільнені українські заручники перед зустріччю з Порошенком одягли форму ЗСУ

Звільнені українські заручники з полону контрольованих Росією бойовиків перед зустріччю з президентмо України Петром Порошенком одягли форму Збройних сил України.

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Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"За кілька хвилин наших хлопців і жінок особисто привітає на свободі Президент Порошенко. Який доклав для їхнього звільнення дуже багато. Верховний Головнокомандуючий прилетів на Донбас подякувати своїм солдатам. За мужність. Це - правильно", - повідомила вона.

"Наші хлопці вже в формі ЗСУ. Красені! Як вони раділи, коли одягали новеньку форму. Як діти", - наголосиал Геращенко.