Звільнені українські заручники перед зустріччю з Порошенком одягли форму ЗСУ

20:28, 27 грудня 2017
Суспільство
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Глава держави незабаром вітатиме особисто звільнених з полону українських жінок та чоловіків.

На Донбасі відбувся великий обмін полоненими / фото УНІАН

Звільнені українські заручники з полону контрольованих Росією бойовиків перед зустріччю з президентмо України Петром Порошенком одягли форму Збройних сил України.

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Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"За кілька хвилин наших хлопців і жінок особисто привітає на свободі Президент Порошенко. Який доклав для їхнього звільнення дуже багато. Верховний Головнокомандуючий прилетів на Донбас подякувати своїм солдатам. За мужність. Це - правильно", - повідомила вона.

"Наші хлопці вже в формі ЗСУ. Красені! Як вони раділи, коли одягали новеньку форму. Як діти", - наголосиал Геращенко.

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Теги: #обмін полоненими на Донбасі#звільнені українські заручники