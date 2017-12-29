Смертельне ДТП у Німеччині: українця відправили у СІЗО

Водія вантажівки, який протарнив поліцейське авто у Німеччині, чим спричинив смерть поліцейської, взяли під варту.

Як повідомляє DW з посиланням на прокуратуру та поліцію міста Менхенгладбаха, таке рішення суддя прийняв ввечері 28 грудня. Чоловіка помістили до слідчого ізолятора.

У поліції зазначили, що вони не могли передбачити поведінку п'яного водія.

"Поліцейські мали лише дві можливості для запланованого контролю вантажівки: дочекатися її та супроводжувати попереду або позаду, подаючи водію сигнал зупинки та змусивши його з'їхати з автомагістралі на стоянку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині українець за кермом вантажівки, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, врізався в автомобіль патрульної поліції. Внаслідок аварії загинула співробітниця поліції, двоє її колег отримали тяжкі травми. Вміст алкоголю в крові водія вантажівки становив понад 2 промілє, що перевищує норму у понад 10 разів.