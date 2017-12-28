П'яний українець у Німеччині протаранив патрульне авто: загинув поліцейський

У Німеччині українець за кермом вантажівки, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, врізався в автомобіль патрульної поліції.

Внаслідок аварії загинула співробітниця поліції, двоє її колег отримали тяжкі травми, повідомляє DW з посиланням на dpa.

Як повідомляє видання, п'яного дальнобійника помітили ще на території Нідерладів.

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"Один з водіїв попередив поліцію, тому в Німеччині патрульний автомобіль очікував вантажівку на автобані A61 поблизу міста Фірзен. Поліцейські увімкнули проблискові маячки та аварійну сигналізацію. Однак вантажівку понесло й вона на повній швидкості врізалася в патрульний автомобіль, протягнувши його 200 метрів", - йдеться у повідомленні.

23-річна співробітниця поліції, яка сиділа на задньому сидінні авто, загинула на місці.

Водій вантажівки, громадянин України, залишився неушкодженним, зазначає видання. Вміст алкоголю у нього в крові становив понад 2 промілє, що перевищує норму у понад 10 разів.