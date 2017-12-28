Великий обмін на Донбасі: у трьох звільнених військових-заручників у тілі виявлені осколки та куля дворічної давнини

15:35, 28 грудня 2017
Суспільство
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Проте наразі військові не потребують термінового і оперативного втручання.

27 грудня на Донбасі відбувся масштабний обмін полоненими / фото president.gov.ua

У трьох звільнених вчора, 27 грудня, заручників з числа українських військовослужбовців в тілі виявлені застарілі осколки та куля дворічної давнини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» сказав провідний хірург, полковник медичної служби Ростислав Гибало.

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"Із шести пацієнтів, які поступили на хірургічний цикл, у двох є застарілі осколки, у одного є куля в м'яких тканинах верхньої кінцівки, але ці осколки і куля знаходяться в м'яких тканинах вже впродовжж двох років. Ці осколки не потребують термінового і оперативного лікування", - сказав Гибало.

"Після психологічної реабілітації, після спілкування з рідними, ми повернемо пацієнтів до стаціонару і тоді вже проведемо оперативне втручання", - сказав він.

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Теги: #звільнені заручники#стан українських заручників#звільнені з полону військові