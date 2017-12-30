У Кривому Розі загадково згоріла третина архіву прокуратури

У Кривому Розі в центральному міському районі внаслідок пожежі в приміщенні прокуратури №1 згоріла частина архіву.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

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Пожежа виникла сьогодні вночі, 30 грудня. Вогнем було охоплено підвальне приміщення прокуратури, де зберігалися архівні справи. Датчики пожежної безпеки спрацювали пізно. Тому рятувальники прибули на місце події о 8 годині. Пожежа була ліквідована близько 09.30. З людей ніхто не постраждав. Причини пожежі встановлюють правоохоронні органи.