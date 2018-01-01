Саакашвілі в новорічну ніч прогулявся Софіївською площею разом з мамою (відео)
04:30, 01 січня 2018Суспільство
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Одіозний політик купив глінтвейн в одному з кіосків і поспілкувався з перехожими.
Ілюстрація REUTERS
Одіозний політик Михеїл Саакашвілі в новорічну ніч прогулявся Софійською площею, де стоїть головна ялинка країни. Екс-президент Грузії купив глінтвейн в одному з кіосків і поспілкувався з перехожими.
Відповідне відео опубліковане на його сторінці у Facebook.
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"Подивіться, яка краса. Ялинка. Суперсмачний глінтвейн. До речі, там в Hyatt (готель на Софійській площі - ред.) є бар і ми з мамою там вчора пили чай", - розповів Міхо.
Разом з Саакашвілі гуляла і його мама.
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