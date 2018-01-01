Астролог розповів, що чекає Україну у 2018 році

Астролог Влад Росс заявив, що роки Собаки завжди дуже сприятливі і мирні для України, у 2018 році нашу країну чекає стабілізація і невелике зростання економіки. Кольори прапора нашої держави дуже сприятливо збігаються з характеристиками символу року - Жовтої Земляної Собаки, до того ж Україна славиться чорноземом, розповів астролог на чаті у Главреді.

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"Отже рік буде абсолютно сприяти змінам у нашій країні, приходу нових людей, молодих політиків і команд - оскільки собака завжди була зграйною твариною. У рік Собаки завжди з'являються нові організації чи політичні партії. Так що в цілому Україну в 2018 році чекає стабілізація і невелике зростання економіки", - зазначив астролог.

За його словами, "завдяки тому, що Уран в 2018 року входить в зодіакальний знак Тільця, нас чекає повна перебудова влади, мислення". "Піде повністю "совдепія". Буде повне перезавантаження влади. Буде знищено кумівство", - стверджує Росс.

Крім того, "у найближчі сім років буде знищена корупція". "Насправді Україна стане хорошисткою або навіть відмінницею в плані виконання умов, необхідних для вступу в Євросоюз. Це станеться до 2024-2025 році, коли Юпітер увійде в зодіакальний знак Тільця. А цей знак - уособлення нашої країни", - запевнив астролог.

Як повідомляв УНІАН, астролог також передбачив, що 2018 рік буде досить сприятливим для Юлії Тимошенко.