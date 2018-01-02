Дівчина-боєць АТО померла від страшної хвороби (фото)

В Італії у госпіталі померла тяжкохвора дівчина-боєць АТО Ольга Зеленюк. Про це у Facebook повідомляють її друзі і родичі.

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"Оля пішла в інший світ у госпіталі в Італії, кілька днів тому вона дуже хотіла повернутися до України, просила, й навіть було прийнято рішення повертатися, але... лікарі сказали, що стан критичний... Відхід виявився дуже важким і болісним... Оля з чоловіком - учасники АТО, служили разом, одружилися", - написала Емма Шиманович.

У 2015 році у дівчини виявили рак, з яким вона боролася до останнього.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2017 року від лейкемії помер ветеран АТО, підполковник Нацгвардії Дмитро Давиденко.