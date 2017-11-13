Боєць АТО помер від страшної хвороби (фото)

12 листопада від страшної хвороби помер ветеран АТО, підполковник Нацгвардії Дмитро Давиденко.

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"Тричі був в АТО... Захищав наш Маріуполь... Віддав Україні свої вміння, любов, силу, і здоров'я... Підступна хвороба вчепилася на війні... Не брали кулі та снаряди, а вона таки підібралася... Гостра лейкемія...", - йдеться у повідомленні Надії Умриш на її сторінці у Facebook.

За її словами, ветеран АТО з червня боровся з гострим мієлоїдним лейкозом, витримував хіміотерапію і в Україні, і в Білорусі.

Прощання Давиденком відбудеться 13 листопада у Запоріжжі, а похоронять його 14 листопада на Полтавщині.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада у місті Конотоп Сумської області попрощалися із загиблим в зоні проведення АТО старшим лейтенантом 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми» 58-ї окремої мотопіхотної бригади Валентином Ничвидюком.