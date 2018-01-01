У Львові відбувся смолоскипний марш з нагоди річниці від дня народження Бандери

У Львові відбувся смолоскипний марш, приурочений до 109-ї річниці від дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Читайте такожУ Дніпрі облили фарбою пам’ятник "учасникам встановлення радянської влади" (фото, відео) Як передає кореспондент УНІАН, близько півтисячі городян, серед яких активісти ВО «Свобода», «Національного корпусу», «Правого сектору», Добровольчого руху ОУН, товариства «Сокіл», з національними прапорами та партійною символікою пройшли пішою ходою від пам’ятника В‘ячеславу Чорноволу центром міста до пам‘ятника Степану Бандері на площі Кропивницького.

Учасники маршу несли запалені смолоскипи і скандували: «Слава Україні!», «Герої не вмирають – вмирають вороги!», «Бандера, Шухевич – герої України!», «Смерть ворогам України!».

Також сьогодні у Львові пройшли урочисті заходи із вшанування пам‘яті Бандери за участі представників влади та громадськості. Біля пам’ятника Бандері відбулось урочисте віче. Керівництво області та міста поклало квіти до підніжжя пам’ятника Бандері. «109 років тому народився месник української нації, який підняв прапор, під яким десятки та сотні хлопців і дівчат, взявши зброю до рук, попрощавшись із батьками, пішли, і не всі повернулись додому. І так само й сьогодні висловлюємо співчуття тим родинам, які сядуть за святковий стіл без свого сина, батька, брата. Висловлюємо шану тим хлопцям, які сьогодні під прапором Степана Бандери в окопах та бліндажах, відстоюють нашу соборну, незалежну Україну задля світлої цілі», - наголосив у виступі голова Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби Олесь Гуменюк.

Після завершення виступів присутні під супровід хору «Гомін» виконали державний гімн України та гімн українських націоналістів «Зродились ми великої години».

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства внутрішніх справ, 1 січня у 20 регіонах України заплановано проведення 54 масових заходів з нагоди відзначення річниці з дня народження Бандери, у яких візьмуть участь понад 8,4 тис. осіб. Охорону порядку під час заходів забезпечують майже 2 тис. правоохоронців.