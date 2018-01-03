Астролог розповів, коли можливий розпад РФ

Астролог Влад Росс повідомив, що критичний період для Російської Федерації почнеться вже у лютому цього року.

При цьому частковий розпад можливий, але не раніше 2025 року, зазначив астролог на чаті в «Главреді».

"Дуже критичний період починається для Росії як раз в лютому ... Економічна криза, колапс, Сатурн у Козерозі до початку 2021 року приведе Росію в економічну стагнацію - грошей не вистачатиме", - зазначив Росс.

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Він також додав, що в майбутньому можливий і частковий розпад країни. На його думку, причиною цього може стати занадто довге правління однієї особи, як в свій час сталося з СРСР.

«Путін править вже 18 років. І це веде до розколу країни в подальшому. Швидше за все, північнокавказькі республіки відокремляться від Росії - той же Дагестан, Чечня, також Татарстан і Башкирія", - додав астролог.

Як повідомляв УНІАН, астролог Влад Росс вважає, що потепління відноси між Україною та РФ можливе с 2021 року.