Астролог назвав дату можливого потепління відносин між Україною і РФ

Відомий астролог Влад Росс вважає, що потепління відносин між Україною та Російською Федерацією можливо з 2021 року.

З цього часу почнеться демократизація Росії, повідомляє Главред.

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"Потепління укр-рос відносин можливим буде при входженні Юпітера в зодіакальний знак Водолія. Юпітер — це тепла планета. А почне це відбуватися з 2021 року", — зазначив співрозмовник.

За словами астролога, у РФ скоро поховають радянського політичного і державного діяча Володимира Леніна (його тіло знаходиться в центрі Москви в Мавзолеї — Ред.). "Тому що це цілком можливо при входженні Сатурна Козеріг, що відбулося 20 грудня (2017-го), а це трапляється раз на 30-60 років...", — зазначив аналітик.

"Останній раз, коли це відбувалося, був викритий культ Сталіна (диктатор СРСР Йосип Сталін — Ред.), і він був винесений з Мавзолею. Сатурн в Козерозі буде перебувати до грудня 2020 року. І поки Леніна не винесуть з Мавзолею, у Росії не буде майбутнього, і вона не стане демократичною країною", — стверджує астролог.