Київ у святкових вогнях в очікуванні Різдва (фоторепортаж)

Фотографи УНІАН зробили підбірку світлин з цікавою ілюмінацією столиці.

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