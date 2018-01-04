Київ у святкових вогнях в очікуванні Різдва (фоторепортаж)
12:36, 04 січня 2018Суспільство
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Фотографи УНІАН зробили підбірку світлин з цікавою ілюмінацією столиці.
Київ у святкових вогнях / фото УНИАН
Столиця України – Київ – вся в святковій ілюмінації в очікуванні Різдвяних свят. Фотографи УНІАН зробили підбірку світлин з цікавою ілюмінацією столиці, аби додати нашим читачам святкового настрою напередодні Різдва.
Як повідомляв УНІАН, перед Різдвом правоохоронці перевірять культові споруди та місця масового зібрання громадян.
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