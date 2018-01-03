Напередодні Різдва правоохоронці перевірять культові споруди і місця масового скупчення

Напередодні Різдва правоохоронці перевірять культові споруди та місця масового зібрання громадян.

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Як повідомляє департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України, про це під час селекторної наради сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«На різдвяні свята правоохоронці будуть забезпечувати публічну безпеку під час служби у культових спорудах. Вибухотехніки перевірять всі місця масового зібрання громадян на предмет вибухонебезпечних предметів та наявність засобів пожежогасіння. Ми всі знаємо, як сусідня Росія може розхитувати ситуацію", - повідомив Яровий.

Він також наголосив на необхідності максимально задіяти весь особовий склад працівників системи МВС.