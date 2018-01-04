На Різдво у Харкові запустять святковий трамвай
14:20, 04 січня 2018Суспільство
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Перший рейс стартуватиме о 16.00 від поворотного кола на Південному вокзалі міста.
На Різдво у Харкові з'явиться святковий трамвай / фото УНІАН
Харків'ян запрошують 7 січня проїхатися на різдв'яному трамваї. Проте, щоб стати пасажиром трамваю необхідно попередньо зареєструватися.
На офіційній сторінці події у Facebook зазначається, що загалом відбудеться 5 "рейсів".
"Так, 7 січня 2018 року Харковом знову їздитиме «Різдвяний трамвай». Перший рейс стартуватиме о 16:00 від поворотного кола на Південному вокзалі. Щоб стати пасажиром трамваю, потрібно зареєструватися", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 29 грудня у Києві в останній робочий день 2017 року водій та контролер, музиканти та журналісти рушили на трамваї столичним Подолом, аби створити новорічний настрій людям.
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