З колядками – на роботу: сьогодні столичним Подолом курсує святковий трамвай (відео)
11:03, 29 грудня 2017Суспільство
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Музичний супровід забезпечують студенти Музичної академії, а колядки та щедрівки співають дівчата з фолк-гурту «Королівна».
У трамваї зранку панує новорічний настрій / Скріншот відео ТСН
В останній робочий день 2017-го року столичним Подолом курсуватиме святковий трамвай.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, в останній робочий день 2017 року водій та контролер трамваю, музиканти та журналісти рушили столичним Подолом, аби створити новорічний настрій людям.
У трамваї зранку панує новорічний настрій: грає музика, салон прикрашений святковими атрибутами, у відповідності до такого дня вдягнений й контролер.
Музичний супровід забезпечують студенти Музичної академії, а колядки та щедрівки співають дівчата з фолк-гурту «Королівна».
В останній робочий день 2017-го столичним Подолом курсуватиме святковий трамвай
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