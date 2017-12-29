З колядками – на роботу: сьогодні столичним Подолом курсує святковий трамвай (відео)

11:03, 29 грудня 2017
Суспільство
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Музичний супровід забезпечують студенти Музичної академії, а колядки та щедрівки співають дівчата з фолк-гурту «Королівна».

У трамваї зранку панує новорічний настрій / Скріншот відео ТСН

В останній робочий день 2017-го року столичним Подолом курсуватиме святковий трамвай.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, в останній робочий день 2017 року водій та контролер трамваю, музиканти та журналісти рушили столичним Подолом, аби створити новорічний настрій людям.

У трамваї зранку панує новорічний настрій: грає музика, салон прикрашений святковими атрибутами, у відповідності до такого дня вдягнений й контролер.

Музичний супровід забезпечують студенти Музичної академії, а колядки та щедрівки співають дівчата з фолк-гурту «Королівна».

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Теги: #трамваї на Подолі#новорічний трамвай