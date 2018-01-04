УПЦ МП подала списки для нового обміну військовополоненими

Українська Православна Церква Московського Патріархату подала списки обом сторонам збройного конфлікту для наступного обміну полоненими.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, про це Блаженніший Митрополит Онуфрій заявив на зустрічі зі звільненими військовополоненими, яка відбулася 4 січня у його резиденції у Києво-Печерській лаврі.

Зокрема, Блаженніший попросив рідних і друзів тих, хто ще чекає на звільнення, надавати точну інформацію про ув’язнених для прискорення обмінного процесу.

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«Ми подали списки. Їх небагато, приблизно чоловік десять на десять (йдеться про наступний обмін - Ред.) Ці списки проходять перевірку. Дуже складний процес ідентифікації людини. В одному списку вона є, в іншому нема. Дуже важливо, щоб ми мали достовірну інформацію. Якщо є більш детальні данні, просимо вас їх надсилати», - зазначив Предстоятель УПЦ МП.

Митрополит Онуфрій запевнив, що Церква не зупиниться і продовжуватиме переговори до того часу, поки не будуть звільнені всі військовополонені.

«Ми знаємо, що якщо Бог не благословить наші старання, нічого не вийде. Це є неприкладна істина. Тому ми молимося до Бога і робимо те, що можемо робити, щоб всіх звільнити, щоб кожна людина була на свободі і могла себе реалізувати в тих умовах, в яких її Господь сотворив», - зазначив Митрополит Онуфрій.

Також Предстоятель нагадав роль Православної Церкви в процесі обміну військовополоненими.

«Займаючись процесом звільнення, Церква діє в площині милосердя, де маємо прощати одне одному. Всі ми люди і ніхто не повинен зарікатись від тюрми і від суми. Сьогодні можна сидіти в м’якому кріслі, а завтра бути закованому. Церква просить, щоб ми простили тих і їх просимо, щоб вони простили нас. Це і є засади, на яких ми діємо», - пояснив Блаженніший Онуфрій.

Як повідомлялось, 24 грудня 2017 року Предстоятель УПЦ МП Митрополит Онуфрій повідомив, що на переговорах за участі Патріарха Кирила, представників України та представників так званих "ЛНР" і "ДНР", було прийняте рішення про обмін військовополоненими.

27 грудня 2017 року стараннями Православної Церкви і переговорної групи вдалось здійснити обмін військовополоненими. 73 військових ЗСУ повернулись додому, водночас українська сторона передала так званим "ЛНР" і "ДНР" 233 ув`язнених.