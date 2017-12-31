Після полону: колишні заручники звикають до життя вдома і воліють не розповідати про пережите (відео)

Звільнених із заручників українців чекають довгі місяці психологічної реабілітації. В катівнях так званих "ЛНР" і "ДНР" декого з наших роками переконували, що вдома вони не потрібні. І якщо нинішні звільнені тільки на початку реабілітації, є і ті, хто цей шлях вже пройшов, повідомляє ТСН.

Читайте такожГеращенко розповіла про травми українців, яких звільнили з полону бойовиківОстанній звільнений кіборг Тарас Колодій потрапив у заручники після підриву Донецького аеропорту. Мінімум місяць полонених били і принижували, а потім ув'язнили. Хлопець пробув у бойовиків рік і одинадцять місяців. А звільнення стало для нього несподіванкою.

Звільнення Тараса було політичним кроком. Так православна церква Московського патріархату вирішила відсвяткувати день святого Миколая. Тарас коментувати цей жест доброї волі не хоче. Та й про свій досвід говорити не хоче.

Мовчати про те, що відбувалося в катівнях, воліють більшість звільнених: не хочуть переживати знову всі ті події. Психолог Ганна Мокроусова сама кілька днів була заручницею. Каже, що люди в цей час переживають такий досвід, який їх змінює.

У той же час кіборг Стас Паплинсьий, який був заручником 6,5 місяця, розповів, що йому погрожували відрізати палець, але кат злякався крові. Він зазначає, що досі не може оговтатися від моральних знущань.

Про нічні кошмари каже Володимир Жемчугов: його бойовики захопили після підриву на розтяжці. Йому відірвало руки і посікло очі. Незважаючи на це бойовики відправили його в колонію і звільнили тільки через рік. Зараз Володимир вдень максимально завантажує себе будь-якими справами. Але йому стає важко, коли всі сплять.

Дружина Олена розповідає, що впоратися з кошмарами Володимира психологи не змогли. В Україні – незважаючи на четвертий рік війни – досі немає програми реабілітації для таких, як її чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся перший за рік обмін полоненими між сторонами конфлікту на Донбасі. Українська влада передала сепаратистам 233 осіби, а на контрольовану Києвом територію повернулися 73 заручники, ще одна звільнена громадянка повернулася в окупований Донецьк - до родичів.

За даними СБУ, в полоні сепаратистів на Донбасі залишається ще 103 людини. Спецпредставник України з гуманітарних питань в Тристоронній контактній групі Віктор Медведчук заявив, що такий обмін може відбутися в січні 2018 року.