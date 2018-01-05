У Сирії відпустили 10 українських моряків, які майже півроку просиділи на арештованому судні

Десять українських моряків, які з серпня перебували на арештованому судні у сирійському порту Тартус, прибули з Сирії до Посольства України в Лівані та готуються повернутися на Батьківщину.

Про це у коментарі УНІАН повідомив Директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

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"10 громадян України - членів екіпажу судна «Старшина Деров Н.Г.» - з серпня 2017-го року перебували в порту Тартус (Сирія) у зв'язку з арештом сирійськими органами влади судна. Сирійські міграційні органи вилучили паспорти у членів екіпажу судна до моменту заміни екіпажу", - повідомив дипломат.

За його словами, основними проблемами у моряків були «неможливість заміни екіпажу, відсутність паспортних документів та їх повернення до України».

"Завдяки заходам почесного генерального консула України в Сирії та Посольства України в Лівані 5 січня 2017 року українським морякам були повернуті паспортні документи та перевезено їх з порту Тартус, через сирійсько-ліванський кордон, до Посольства України в Лівані. На кордоні моряків зустрів консул України в Лівані", - наголосив дипломат.

Він додав, що сьогодні моряки повертаються в Україну.

Крім того, Погорельцев зауважив, що "всі фінансові питання зі збору для виїзду із Сирії, оплата транспортних витрат та авіаквитків до України врегульовано за підтримки почесного генерального консула України в Сирії".

Як повідомляв УНІАН, 3 січня керівник проектів благодійної організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль» (Одеса) Андрій Шевченко поінформував, що у Сирії в порту Тартус на арештованому судні «застрягли» 10 українських моряків, які не можуть повернутися на Батьківщину через борги судновласника.

За словами Шевченка, йшлося про жителя Одеси, п'ятьох херсонців, трьох жителів Миколаєва і киянина.

Шевченко зазначив, що українці 4 місяці тому за посередництва підприємства «Альянс Навігейшн» (Херсон) уклали контракт із турецьким судновласником і вирушили, як їм обіцяли, до Лівану - на борт судна.

Однак з'ясувалося, що судно перебуває в Сирії, яка з 2011 року у стані громадянської війни. Капітан порту Тартус взяв в українців паспорти та інші документи, які відмовився повертати, щоб «вони сиділи на борту і не вешталися десь».

Також з'ясувалося, що попередній екіпаж майже 2 роки не отримував зарплату, а саме судно Starshina Derov N.G (колишній Волго-Балт 163, 1972 року побудови) в жахливому технічному стані. Йому заборонено заходити в порти Паризького меморандуму (Paris MoU). Крім того, і судно, і судновласник під загрозою санкцій за неодноразові суднозаходження в окупований Крим, а Starshina Derov N.G заарештовано за борги судновласника/оператора за позовом третьої особи.