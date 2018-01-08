В Одеський порт зайшов перший у цьому році есмінець НАТО (фото)

В Одеський морський порт сьогодні ввійшов американський ракетний есмінець Carney.

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Як передає кореспондент УНІАН, корабель вже пришвартувався біля причалу, ставши першим у новому році військовим кораблем НАТО, що ввійшов в акваторію Чорного моря.

Як повідомляє командування 6-го флоту ВМС США, мета візиту Carney DDG64 - проведення операцій із забезпеченню безпеки на морі і зміцнення комбінованої готовності і військово-морського потенціалу серед союзників і партнерів НАТО.

Повідомляється також, що корабель пробуде в Одесі до 11 січня. Передбачено ряд спільних, з українською стороною зустрічей і заходів.

Востаннє цей корабель відвідував Чорне море і, зокрема, Одесу в липні минулого року, разом з ракетним крейсером ВМС США Hue City CG 66 для участі в американо-українських військових навчаннях «Сі Бриз» (Sea Breeze 2017). Тоді на його борт піднімався президент України Петро Порошенко.