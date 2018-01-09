Держприкордонслужба посилює охорону кордону з країнами ЄС

Державна прикордонна служба збільшить кількість військовослужбовців на напрямках лінії кордону з країнами Європейського Союзу та на східній ділянці.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Охорону підсилено в першу чергу у зв'язку з можливою активізацією протиправної діяльності, пов’язаної з переміщенням сигарет та груп нелегальних мігрантів, та з метою упередженого реагування на можливі правопорушення на найбільш загрозливих напрямках.

"Посилення протидії протиправній діяльності триватиме до кінця січня 2018 року на ділянках відповідальності Східного, Північного та Західного регіональних управлінь. Загалом для виконання поставлених завдань додатково залучено понад 200 військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

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Додаткові сили та інші мобільні групи прикордонників забезпечені усім необхідним для якісного та ефективного несення служби. Наразі резерви вже направлені на Буковину, Закарпаття та Волинь.

"Так, до Чернівецького прикордонного загону прибуло понад півсотні військовослужбовців, з яких чимала кількість фахівців-кінологів із добре натренованими розшуковими собаками. Решта резервів Держприкордонслужби прибуде до кінця цього тижня в інші підрозділи регіональних управлінь", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що на новорічні свята Україна посилює заходи безпеки на кордоні.