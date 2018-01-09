Невідомі повідомили про замінування двох електропоїздів на Київщині

Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування двох електропоїздів на Київщині.

Про це повідомляється на сторінці ПАТ "Укрзалізниця" у Facebook.

«О 17.40 надійшов анонімний дзвінок працівникам поліції про замінування електропоїзда №6083 сполученням «Київ-Роток». У рейс поїзд мав відправитися о 18:10. Поїзд затримано на станції «Київ-Пасажирський», пасажирів евакуйовано», - йдеться у повідомленні.

Крім того, невідома особа зателефонувала до поліції та повідомила про замінування електропоїзда №6019 «Київ-Фастів», який на той момент перебував у Фастові.

Правоохоронцями проводяться оперативно-пошукові дії з виявлення вибухових пристроїв.

В «Укрзалізниці» закликали пасажирів зберігати спокій, слухати оповіщення та вказівки залізничників і правоохоронців.