В Одесі "замінували" два торгові центри

В Одесі через повідомлення про мінування евакуювали людей з двох торгових центрів.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, близько 11.00 на спецлінію «102» надійшло анонімне повідомлення про замінування двох ювелірних магазинів, розташованих у різних районах міста.

Зокрема, невідомий повідомив про мінування магазинів в торговому центрі «Панорама» - на площі Незалежності (Київський район міста) і на Дніпропетровській дорозі (Суворовський район).

На місці працюють співробітники правоохоронних органів, ДСНС, кінологи, прибули машини швидкої допомоги.

Пізніше у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області повідомили, що в результаті перевірки будь-яких вибухових пристроїв чи речовин не виявлено.

Під час перевірки приміщень з торгових центрів, розташованих в Київському і Суворовському районах міста, були евакуйовані сотні людей.

В даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження, встановлюється особа людини, яка зробила неправдиве повідомлення про мінування.