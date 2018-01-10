Україна значно випередила ІДІЛ у списку ворогів для росіян - опитування

Сполучені Штати Америки та Україна значно випередили терористичну організацію «Ісламська держава» у списку ворогів для росіян.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це свідчать результати опитування, проведеного «Левада-центром».

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи є у сьогоднішньої Росії вороги, 66% учасників опитування відповіли ствердно, 21% - заперечно, 13% вагалися з відповіддю.

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Серед тих, хто вважає, що у Росії є вороги, 68% назвали ворогом США, 29% - Україну, 14% - Євросоюз, 10% - колишні республіки СРСР (країни Балтії, Грузію тощо), 8% - Польщу, 6% - Німеччину, 6% - НАТО, 6% - Англію, 5% - ісламістів, прихильників фундаментального ісламу (ІДІЛ).

Країни Близького Сходу ворогами Росії назвали 4% опитаних. Водночас для 4% респондентів ворогами Росії є ті, «хто сьогодні перебуває при владі (чиновники, уряд, «друзі Путіна»).

Тероризм ворогом Росії назвали 3%, країни Далекого Сходу - 3%, корупцію - 3%, олігархів і банкірів - 2%, Китай - 2%, опозицію (п'яту колону, Навального) - 2%, русофобів, західників - 1%.

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Водночас, по одному відсотку у списку ворогів Росії набрали президент Росії Володимир Путін і ліберали.

Опитування проведене з 1 по 5 грудня 2017 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1600 осіб віком 18 років і старше у 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження проводилося на дому у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань.