Відповідальність за вибух у Петербурзі взяла на себе "ІД"

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух у супермаркеті в Санкт-Петербурзі 27 грудня, в результаті якого постраждали 13 людей. Заяву угруповання цитує пов'язане з екстремістами агентство Amaq, передає Бі-бі-сі.

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У ЗМІ було опубліковано відео з імовірним організатором теракту. За півгодини до вибуху в супермаркет увійшов "міцно збудований брюнет неслов'янської зовнішності". Він поклав рюкзак у камеру зберігання, швидко пройшов по торговій залі, а потім покинув магазин.

15 грудня ФСБ Росії повідомила про затримання групи, яка планувала вибухи в Санкт-Петербурзі, в тому числі в Казанському соборі. Всього було затримано сім осіб. За інформацією ФСБ, всі вони є прихильниками "ІД".

17 грудня в Кремлі повідомили, що інформацію про підготовку теракту в Санкт-Петербурзі надало Центральне розвідувальне управління США. Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і подякував йому.

3 квітня в Петербурзі стався теракт, що забрав життя 16 людей. На перегоні між станціями "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух, а незабаром після цього на станції "Площа Повстання" було виявлено і знешкоджено ще один вибуховий пристрій.

За версією слідства, виконавцем теракту був громадянин Росії Акбаржон Джалілов, що народився в Киргизстані в 1995 році. Всього в рамках розслідування було затримано 11 осіб.

Відповідальність за подію узяло на себе ісламістське угрупування "Батальйон імама Шаміля", яке заявило про свій зв'язок зі структурами "Аль-Каїди".