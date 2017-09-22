Протести з голодуванням і власна студія в Берліні: Олег Вінник розповів про початок своєї музичної кар'єри

Один з найбільш затребуваних артистів України розповів, коли і за яких обставин зацікавився музикою Відомий співак Олег Винник поділився в інтерв'ю тижневику "Арт-мозаїка" цікавими подробицями своєї творчої кар'єри. "Років у 13-14 я мріяв про мотоцикл.

Просив батьків купити хоча б мопед, а вони навідріз відмовилися. Пам'ятаю, навіть влаштував протест з голодуванням. Тоді-то мама подарувала мені гітару, щоб відвернути від нав'язливої ідеї. Вже через рік я самостійно опанував інструмент, почав грати в групі. Відтоді не можу уявити своє життя без музики. Вона втілює собою любов, яку можна передати людям", - каже Олег.

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Хіти Винника звучать повсюди і цілодобово. Але мало хто знає, як народжуються популярні композиції. Більшість своїх пісень артист пише в Берліні на власній студії, в творчому процесі цінує спокій і тишу. "Я гостро реагую на зовнішні подразники, всілякі звуки. Також не люблю працювати в поспіху. Хоч іноді стислі терміни і можуть посприяти продуктивній роботі, в цілому для мене важливий творчий комфорт. Пісні приходять до мене з певними емоціями і ситуаціями. Коли в моєму житті щось відбувається, я записую начерки майбутньої композиції в мобільний. Потім на студії відтворюю ыдею, що зародилася раніше. Тому, щоб точно передати той посил, який я спочатку задумав, мені необхідно максимально зосередитися", - ділиться співак.

Крім того, в інтерв'ю Олег Винник розповів про найбезглуздіші чутки, що про нього поширювали в мережі. Зокрема, про те, що йому приписували дружбу з сім'єю президента та участь у бандитському угрупуванні. А також відповів на запитання, який подарунок для нього став дорожче матеріальних цінностей. "Любов. Що може бути краще того, коли людина віддає тобі себе на все життя?", - прокоментував артист.