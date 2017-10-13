Попереду - "довгі" вихідні: українці відпочиватимуть три дні поспіль
11:58, 13 жовтня 2017Суспільство
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З нагоди святкування Дня захисника України громадяни нашої країни відпочиватимуть три дні поспіль.
Українці відпочиватимуть 14-16 жовтня / фото УНІАН
В українців попереду "довгі" вихідні, які припадають на 14, 15 і 16 жовтня.
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14 жовтня (субота, тому переноситься на понеділок, - УНІАН.) передбачено вихідний на честь Дня захисника України. Враховуючи це, українці зможуть відпочивати три дні поспіль.
Крім того, компаніям рекомендовано організувати скорочений робочий день перед святковим – на одну годину.
Як повідомляв УНІАН, у серпні у громадян України були додаткові вихідні дні у зв'язку з відзначенням 26-ї річниці незалежності України 24 серпня.
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