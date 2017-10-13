Попереду - "довгі" вихідні: українці відпочиватимуть три дні поспіль

В українців попереду "довгі" вихідні, які припадають на 14, 15 і 16 жовтня.

Читайте такожЗавжди на захисті: опублікувано серію проникливих відео до Дня захисника України

14 жовтня (субота, тому переноситься на понеділок, - УНІАН.) передбачено вихідний на честь Дня захисника України. Враховуючи це, українці зможуть відпочивати три дні поспіль.

Крім того, компаніям рекомендовано організувати скорочений робочий день перед святковим – на одну годину.

Як повідомляв УНІАН, у серпні у громадян України були додаткові вихідні дні у зв'язку з відзначенням 26-ї річниці незалежності України 24 серпня.