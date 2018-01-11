Донька Ноздровської: мати "пропускала повз вуха" постійні погрози з боку Россошанських

Донька вбитого адвоката Ірини Ноздровської заявила, що мама ніколи не звертала увагу на погрози членів родини Россошанських та друзів Дмитра Россошанського, засудження якого вона добилась.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Анастасія Ноздровська повідомила на прес-конференції в Києві.

"Нам постійно лунали погрози з боку Россошанських і його (Дмитра Россошанського) друзів. Але моя мати ніколи не звертала на це уваги, вона пропускала це повз вуха. Мені здається, що вони свій максимум показали. Але хто їх знає? Можливо, вони й здатні на це вбивство", - зазначила донька.

За словами Анастасії Ноздровської, поведінка мами останнім часом була звичайною.

"Вона ні за що не хвилювалася, ми постійно будували плани на майбутнє. У п’ятницю це сталося, а в неділю ми планували поїхати на ялинку", - сказала вона. (Ірина Ноздровська зникла у п’ятницю, 29 грудня 2017 року – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 січня, Анастасія Ноздровська заявила, що не вірить в основну версію поліції про вбивство її матері – що її вбив Юрій Россошанський, батько Дмитра Россошанського.

Довідка УНІАН. 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. 9 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.

10 січня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що на тілі вбитої було виявлено ДНК Юрія Россошанського.