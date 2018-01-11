Адвокати доньки Ноздоровської заявили про стеження за ними та психологічний тиск

Адвокати доньки вбитої правозахисниці Ірини Ноздоровської заявили про стеження за ними та психологічний тиск.

Як передає кореспондент УНІАН, про це захисники Анастасії Ноздровської - Таміла Ульянова та Олександр Панченко – заявили сьогодні на прес-конференції в Києві.

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«Хотіли б звернутись до представників правоохоронних органів і сказати, що коли ми вступили у цю справу як представники потерпілої, на нас почав здійснюватися психологічний тиск. За нами постійно слідкують. Ми не знаємо, хто це робить. Або це представники правоохоронних органів, які з’ясовують усіх наших знайомих. В наше особисте життя втручаються. Слідкують постійно якісь машини. Тому ми звертаємось до керівників правоохоронних органів із заявою про те, що це здійснюється психологічний тиск особисто на нас. І ми просимо забезпечити нашу безпеку як представників потерпілої у цьому процесі», - сказала Ульянова.

За словами Панченка, люди, які ведуть стеження, роблять це неприховано.

«Постійно, коли ми зустрічаємось у справі, зустрічаємось з Анастасією, постійно останні чотири дні за нами їздять якісь машини, постійно ходять якісь люди. Причому вони цього не приховують. Це неприємно і трохи навіть страшно, бо ми не знаємо, хто це, чи зацікавлений в тому, щоб зробити нам погано чи не погано. Але те, що люди не укриваються і показують, що ми тут, ми спостерігаємо – це насторожує. І ми це сприймаємо як психологічний тиск», - наголосив він.

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Також Ульянова заявила, що люди, які представляються співробітниками правоохоронних органів, через соціальні мережі пишуть їхнім близьким, родичам, друзям і з’ясовують інформацію, що стосується їхнього особистого життя.

«Представляються завжди представниками правоохоронних органів. Перевіряти кожного в нас немає часу і немає можливості», - зазначила вона.

За словами Ульянової, вони ще не зверталися із заявою про стеження до правоохоронних органів, але вже підготували її.

«Нами підготовлена відповідна заява і, звичайно, ми подамо її», – сказала вона.

При цьому Панченко пояснив, що оскільки вони не знають, хто зацікавлений у стеженні, то хотіли спочатку зробити публічну заяву, а потім вже подавати документи у правоохоронні органи.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 січня, Анастасія Ноздровська закликала правоохоронців надати її адвокатам доступ до всіх матеріалів справи про вбивство її матері. За словами доньки, її представникам надали лише 10-15% матеріалів провадження.

Також Анастасія Ноздровська заявила, що не вірить в основну версію поліції про вбивство її матері – що її вбив Юрій Россошанський, батько Дмитра Россошанського, засудження якого добилась у суді Ірина Ноздровська.

Довідка УНІАН. 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

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Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. 9 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.